جونسون يستقيل من رئاسة الحزب وينتظر بديلاً له لقيادة الحكومة البريطانية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الخميس، رسمي استقالته من رئاسة حزب المحافظين رسمياً، مؤكدا مواصلته أداء مهامه كرئيس للحكومة لحين اختيار بديلاً عنه.

وقال جونسون في تصريح من أمام مقر إقامته في العاصمة لندن "كافحت بشدة في الأيام القليلة الماضية للاستمرار، لأنني شعرت أن وظيفتي وواجبي الاستمرار في رئاسة الوزراء".

وأشار الى أنه عيّن حكومة جديدة مع استمراره في تولي مهام رئاسة الوزراء حتى يتم اختيار قائد جديد.

وأضاف "افتخر بإنجازات الحكومة بدءا من بريكست وتأسيس العلاقات في القارة الأوروبية والقوانين التي تم المصادقة عليها في البرلمان، وفيما يتعلق بإدارة جائحة كورونا واللقاحات والخروج من عملية الإغلاق، وتصرفاتنا تجاه الحرب في أوكرانيا، ونحن سنستمر في دعم أوكرانيا وقتالها من أجل الحرية".

وتابع جونسون "أننا دفعنا برنامجا كبيرا للاستثمار وإعادة البناء، وهذا البرنامج الأكبر وكان يمكن تنفيذه بسبب حماس ونشاط المجتمع البريطاني وعلينا أن نستمر في عملنا هذا للدفع قدما في تنفيذ المشاريع".

ولفت إلى أنه "من الصعب تغيير الحكومة في الوقت الذي حققنا فيه نجاحات، صحيح أننا تأخرنا في بعض المسائل ولكن الوضع الاقتصادي صعب جدا محليا ودوليا، ويؤسفني أن لا أكون موجودا في النقاشات لمشاهدة الآراء والمشاريع الجديدة التي ستطبق".

واردف بالقول "سيأتي قائد جديد ويمضي قدما في البلد بهذه الظروف الصعبة والمعقدة"، مؤكدا أنه "مهما كان رئيس الحكومة الجديد سأقدم له كل دعمي".

وختم رئيس الوزراء البريطاني بالقول "من الآن وحتى تعيين رئيس جديد ستستمر الحكومة في عملها وسأستمر في خدمة هذا البلد".