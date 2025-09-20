جونسون يحذّر: أمريكا ستواجه كارثة مطلع الشهر المقبل

شفق نيوز- نيويورك

حذّر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، يوم السبت، من أن بلاده ستواجه كارثة في حال توقف عمل الحكومة الفيدرالية مطلع شهر أكتوبر – تشرين الأول المقبل.

وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" تابعتها شفق نيوز، "إن الديمقراطيين على ما يبدو، يخططون لإيقاف عمل الحكومة، الإغلاق سيكون كارثة للبلاد".

يأتي تصريح جونسون، عقب قرار مجلس الشيوخ رفض مشروع قانون التمويل المؤقت.

وكان المجلس، قد رفض في وقت سابق مشروع قانون للميزانية المؤقتة، كان من المفترض أن يضمن تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 21 نوفمبر المقبل.

وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتائج التصويت قائلاً، إنه لا يستبعد حدوث "إغلاق حكومي"، لكنه أضاف أن "الجمهوريين سيواصلون المفاوضات مع الديمقراطيين".

يُذكر أن السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة تبدأ في 1 أكتوبر، وفي حال عدم اعتماد الكونغرس قراراً مؤقتاً على الأقل، فإن المؤسسات الفيدرالية قد تُضطر إلى تعليق عملها لأجل غير مسمى.