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جولة مكثفة لوزير الخارجية الأمريكي في الشرق الاوسط والمغرب العربي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-24T17:42:26+0000
جولة مكثفة لوزير الخارجية الأمريكي في الشرق الاوسط والمغرب العربي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن سيتجه إلى إسرائيل والضفة الغربية والجزائر، بالإضافة إلى المغرب، حيث سيلتقي بولي عهد أبو ظبي.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان عبر موقع الوزارة أن بلينكن في الجولة التي تمتد من 26 وحتى 30 مارس، "سيستشير الشركاء في عدد من الأولويات الإقليمية والعالمية من بينها حرب الحكومة الروسية على أوكرانيا ونشاطات إيران المزعزعة للاستقرار واتفاقيات إبراهيم والتطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والإبقاء على احتمالية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بالإضافة إلى مواضيع أخرى". 

وأشار برايس إلى أن جولة بلينكن تبدأ من إسرائيل والضفة الغربية، حيث سيلتقي رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد، وأن الوزير الأميركي "سيؤكد على التزام الولايات الثابت بأمن إسرائيل والانخراط في القضايا الإسرائيلية الفلسطينية وسيبحث التحديات الإقليمية والعالمية مع نظرائه في الحكومة الإسرائيلية" 

كما سيلتقي بلينكن مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني الفلسطيني، حيث سيؤكد أهمية تقوية العلاقات الأميركية الفلسطينية والمطالبة بحرية وأمن وازدهار الشعب الفلسطيني، وفقا للبيان. 

وقال برايس إن بلينكن سيلتقي في المغرب نظيره، ناصر بوريطة، وعددا من مسؤولي الحكومة البارزين لتبادل الأفكار حول القضايا الإقليمية وأطر التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الرفع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وسيجتمع الوزير الأميركي بالطلاب المغاربة المتفوقين في برامج التبادل الثقافي بين الولايات المتحدة والمغرب. 

وفي الرباط، سيلتقي الوزير الأميركي بولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، لحث أمن المنطقة والتطورات الدولية. 

بعدها سيسافر بلينكن إلى الجزائر للقاء الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، لبحث أمن المنطقة واستقرارها والتعاون التجاري والدفع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك. 

كما سيحتفي الوزير بمنح الولايات المتحدة منصبا تكريميا في معرض التجارة الدولية بالجزائر، الذي يعد الأكبر من نوعه في أفريقيا، حيث سيلتقي ممثلين عن أصحاب الأعمال الأميركية في الجزائر لبحث طرق تعميق العلاقات الاقتصادية وتشجيع طرق التجارة والاستثمار الأميركي الجزائري. 

وأشار برايس أن بلينكن في جولته "سيؤكد لكل القادة الأجانب خلال لقائه بهم أن الولايات المتحدة تقف بثبات مع حكومة أوكرانيا وشعبها في وجه اعتداء الكرملين. وأننا سنواصل العمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لفرض تكاليف إضافية على بوتين وداعميه إن لم يغير بوتين أسلوبه". 

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