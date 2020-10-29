جولة مفاوضات ثالثة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود

شفق نيوز/ عقدت، اليوم الخميس، الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، لليوم الثاني على التوالي، بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، في مقر الأمم المتحدة بجنوب لبنان، وبحضور أمريكي.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فقد "دخل الوفدان غرفة الاجتماعات كل على حدة، وحمل الوفد اللبناني خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف وتعدي إسرائيل على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9"، لافتة إلى أن "الجانب اللبناني المفاوض يتمسك بحقوق لبنان بكل نقطة مياه، من دون مساومة".



وقبيل الاجتماع شهد طريق الساحل بجنوب لبنان، بين منطقتي البياضة والناقورة، انتشارا مكثفا للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وأقيمت حواجز ثابتة ودوريات مكثفة برا وبحرا.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، شدد أمس على أنه "ليس واردا، لا من قريب ولا من بعيد، القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى التطبيع مع ​العدو الإسرائيلي".



