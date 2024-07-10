جورج كلوني يدخل على خط أزمة بايدن ويدعوه للتنحي: لن يفوز بمعركة الزمن

شفق نيوز/ انضم الممثل والناشط والمانح الديمقراطي البارز جورج كلوني إلى الأصوات الديمقراطية المتزايدة التي تطالب الرئيس جو بايدن بالتنحي، حيث عبر عن إعجابه بالرئيس لكنه انتقد حالته الحالية.

وكتب كلوني في مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء: "أحب جو بايدن. كنائب للرئيس وكالرئيس. أعتبره صديقا، وأؤمن به. أؤمن بشخصيته وأخلاقه. في السنوات الأربع الماضية، فاز بالعديد من المعارك التي واجهها".

وأضاف كلوني: "لكن المعركة التي لا يمكنه الفوز بها هي معركة الزمن".

وأشار إلى أن "جو بايدن الذي كنت معه قبل ثلاثة أسابيع في الحدث لجمع التبرعات لم يكن هو نفس جو بايدن 'الصفقة الكبيرة' لعام 2010. لم يكن حتى جو بايدن لعام 2020. كان هو نفس الشخص الذي شهدناه جميعًا في المناظرة."

وتابع كلوني قائلا: "قادة حزبنا بحاجة إلى التوقف عن إخبارنا بأن 51 مليون شخص لم يروا ما رأيناه للتو. نحن جميعا خائفون جدا من احتمال ولاية ثانية لترامب لدرجة أننا اخترنا تجاهل كل علامة تحذير".

ودعا كلوني الديمقراطيين الرئيسيين مثل تشاك شومر، حكيم جيفريز، ونانسي بيلوسي، إلى مطالبة بايدن "بالتنحي طوعًا".

وحذر المانح الديمقراطي البارز قائلاً: "لن نفوز في نوفمبر مع هذا الرئيس"، مضيفًا أن المشرعين الذين تحدث معهم بشكل خاص يشاركونه هذا الرأي.

وترأس كلوني حدثًا لجمع التبرعات في 15 يونيو مع بايدن والرئيس السابق باراك أوباما، والذي جمع حوالي 28 مليون دولار لحملة إعادة انتخاب بايدن.

وقبل أسابيع قليلة من هذا الحدث، انتقد بايدن بشدة جهود المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيل وحماس. وكانت زوجة جورج كلوني، أمل كلوني، من بين مجموعة الخبراء القانونيين الذين نصحوا المحكمة الجنائية الدولية بإصدار تلك المذكرات.