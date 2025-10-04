جورجيا.. متظاهرون يقتحمون ساحة مقر إقامة رئيس البلاد

شفق نيوز- تبليسي

ذكرت وسائل إعلام جورجية، مساء اليوم السبت، باقتحام متظاهرين ساحة مقر إقامة رئيس البلاد في العاصمة تبليسي بعد اختراق الحواجز الحديدية، فيما تصدت لهم القوات الخاصة باستخدام رذاذ الفلفل.

وكانت المعارضة قد أعلنت سابقاً عن نيتها القيام بـ"ثورة سلمية" في يوم الانتخابات. ولضمان النظام، تم نشر قوات أمنية من أجزاء مختلفة من العاصمة الجورجية في وسط المدينة.

وأفاد ممثلو حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بأن قوى داخلية وخارجية تستعد لإثارة الاضطرابات، لكن جهود إنفاذ القانون ستضمن الحفاظ على النظام، وأعرب الحزب عن ثقته بالفوز الكامل في جميع البلديات البالغ عددها 64.

وتجري الانتخابات المحلية في جورجيا بشكل متزامن في 64 بلدية ومنطقة في البلاد، وستنتخب عملية الاقتراع رؤساء بلديات لخمس مدن ذاتية الحكم - تبليسي، كوتايسي، باتومي، روستافي وبوتي، ورؤساء بلديات 59 بلدية، وأعضاء المجالس المحلية (ساكريبلو).

ويشارك في الانتخابات 12 حزباً سياسياً، بينما قاطع جزء من المعارضة الانتخابات.

ويتنافس تسعة مرشحين على منصب رئيس بلدية تبليسي، من بينهم رئيس البلدية الحالي من حزب "الحلم الجورجي" الحاكم كاخا كالادزه، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2017.