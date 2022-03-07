جواز السفر الإماراتي يعزز صدارته والعراقي يحافظ على مركزه قبل الاخير

شفق نيوز/ ما زال الجواز العراقي في المرتبة قبل الاخيرة في ترتيب جوازات السفر العالمي، في حين وسع جواز السفر الإماراتي نطاق إعفاءاته من التأشيرة المسبقة إلى 163 نقطة، ليعزز صدارته منفرداً في المركز الأول عالميا كأقوى جواز في العالم.

وأوضح آخر تحديث لمؤشر "باسبورت إندكس" التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية أنه يمكن لحامل الجواز الإماراتي من 110 دول حول العالم من دون تأشيرة مسبقة.

وتتيح 53 دولة للإماراتيين إمكانية الحصول على التأشيرة لدى الوصول أو عبر الإنترنت، لتبقى 35 دول فقط تحتاج إلى تأشيرة.

وفي المركز الثاني، تأتي تحتل ثلاثة جوازات دول أوروبية وهي السويد وفنلندا وإيطاليا، حيث تسمح جوازات سفرها دخول 159 دولة.

ومن ثم تأتي مجموعة من الدول في المركز الثالث بإمكانية الدخول إلى 158 دولة وأبرزها المانيا، هولندا، الدنمارك، النمسا، لكسمبورج، فرنسا.

أما الولايات المتحدة، فتأتي في المركز الرابع ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم بدخول 157 دولة (113 دولة بدون تأشيرة مسبقة و44 دولة لدى الوصول أو عبر الإنترنت).

وفي المرتبة 90 والأخيرة، حل جواز السفر الأفغاني، وقبله كل من العراق، سوريا، الصومال، باكستان، واليمن.