سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جواد ظريف يخاطب أميركا: اسألوا اصدقاءكم الذين دعموا صدام

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-18T04:59:36+0000
جواد ظريف يخاطب أميركا: اسألوا اصدقاءكم الذين دعموا صدام

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تعليقا على تحليق القاذفات الأمريكية B52 فوق الخليج، أن بلاده "لا تخجل من سحق المعتدين".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال ظريف: "إذا كانت دوريات B-52H الخاصة بكم (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية) تهدف إلى تخويف إيران أو تحذيرها، فيجب أن تنفقوا هذه المليارات من الدولارات على صحة دافعي الضرائب".

وأضاف: "لم نبدأ الحرب منذ أكثر من 200 عام، ولكننا لا نخجل من سحق المعتدين، فقط اسألوا أصدقاءكم الذين دعموا صدام (حسين الرئيس العراقي الراحل)".

https://twitter.com/JZarif/status/1350850603984039940

related

طهران تحذر واشنطن: لا تضطهدوا موظفينا الدبلوماسيين في أميركا

Date: 2021-01-16 16:01:39
طهران تحذر واشنطن: لا تضطهدوا موظفينا الدبلوماسيين في أميركا

ايران تكشف شخصية مفاجئة قد ترسلها لإجراء مقابلة مع بومبيو

Date: 2019-07-28 11:03:33
ايران تكشف شخصية مفاجئة قد ترسلها لإجراء مقابلة مع بومبيو

عمرو موسى يصرخ بوجه صدام حسين: أسمع بقى!

Date: 2020-12-07 05:26:03
عمرو موسى يصرخ بوجه صدام حسين: أسمع بقى!

إيران تبدأ تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

Date: 2019-09-07 08:58:34
إيران تبدأ تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

ايران تشخص رسميا 13 اصابة بكورونا بينها في طهران

Date: 2020-02-21 12:40:36
ايران تشخص رسميا 13 اصابة بكورونا بينها في طهران

واشنطن تنوي فرض عقوبات على سوريا وتتوعد الأسد بالمحاسبة

Date: 2020-12-09 16:34:36
واشنطن تنوي فرض عقوبات على سوريا وتتوعد الأسد بالمحاسبة

مفاجأة.. إيران تتجه لإعلان عاصمة جديدة بدلاً عن طهران

Date: 2020-09-23 07:50:17
مفاجأة.. إيران تتجه لإعلان عاصمة جديدة بدلاً عن طهران

إخماد حريق بمرقد السيدة المعصومة في قم

Date: 2019-06-09 08:48:23
إخماد حريق بمرقد السيدة المعصومة في قم