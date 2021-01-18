جواد ظريف يخاطب أميركا: اسألوا اصدقاءكم الذين دعموا صدام

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تعليقا على تحليق القاذفات الأمريكية B52 فوق الخليج، أن بلاده "لا تخجل من سحق المعتدين".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال ظريف: "إذا كانت دوريات B-52H الخاصة بكم (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية) تهدف إلى تخويف إيران أو تحذيرها، فيجب أن تنفقوا هذه المليارات من الدولارات على صحة دافعي الضرائب".

وأضاف: "لم نبدأ الحرب منذ أكثر من 200 عام، ولكننا لا نخجل من سحق المعتدين، فقط اسألوا أصدقاءكم الذين دعموا صدام (حسين الرئيس العراقي الراحل)".

https://twitter.com/JZarif/status/1350850603984039940