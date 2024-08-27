جواد ظريف يتراجع عن استقالته من منصب نائب الرئيس الإيراني

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، يوم الثلاثاء، تراجعه عن قرار الاستقالة من منصب نائب الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، التي قدّمها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال ظريف في تغريدة على منصة "إكس"، إنه "بعد المتابعات والمشاورات التي أجراها الرئيس وأمره المكتوب، سأواصل ممارسة مهامي كنائب للرئيس للشؤون الإستراتيجية".

وأشاد ظريف الذي حضر الثلاثاء أول اجتماع للحكومة الجديدة مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، بالحكومة الجديدة في منشوره.

وعيّن الرئيس الإيراني ظريف نائباً له للشؤون الإستراتيجية في الأول من آب/ أغسطس الجاري، لكن وزير الخارجية السابق استقال بعد أقل من أسبوعين، معرباً عن خيبة أمله حيال التشكيلة الحكومية المؤلفة من 19 وزيراً.

كما أفاد بأنه واجه ضغوطاً لأن ولديه يحملان الجنسية الأميركية إلى جانب الإيرانية.

وانتقد المحافظون في إيران بزشكيان لاختياره ظريف الذي بات معروفاً في الساحة الدولية بفضل الدور البارز الذي لعبه في المفاوضات التي أدت إلى إبرام الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي عام 2015.

والأسبوع الماضي، نال جميع أعضاء الحكومة الإيرانية الجديدة تصويتاً كاملاً بالثقة من البرلمان، لتكون المرة الأولى التي يصادق فيها المجلس على جميع مرشّحي الرئيس منذ أكثر من عقدين.

وشغل ظريف الذي مثّل إيران في الأمم المتحدة منصب وزير الخارجية بين العامين 2013 و2021 في عهد الرئيس المعتدل حسن روحاني.

وبينما انهار الاتفاق النووي المبرم في 2015 عملياً بعد ثلاث سنوات عندما أعلنت الولايات المتحدة الانسحاب منه بشكل أحادي، إلا أنه ساعد في ترسيخ سمعة ظريف كمفاوض قوي فتح إيران على الغرب.