أجهزة ناسفة وإصابات بعيارات نارية في نيويورك.. فيديو

شفق نيوز/ تعرض عدد من الأشخاص لإصابات بعيارات نارية، اليوم الثلاثاء، في محطة لقطارات الأنفاق في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك الأميركية، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين.

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام محلية، لم تحددها، أن السلطات عثرت على أجهزة ناسفة.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة لصحيفة "نيويورك تايمز" أن عناصرها استجابوا لطلب النجدة في المحطة "شارع 36"، في الساعة الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء، كما حصلوا على تقارير أفادت بوجود دخان داخل المحطة.

ووفقا لـ"سي أن أن" نقل 13 مصابا إلى المستشفى، وذكرت مصادر للشبكة الأميركية أن خمسة أفراد تعرضوا لإطلاق النار، في حين لم تضح طبيعة الإصابات الأخرى على الفور.

وأكدت شرطة نيويورك عبر تويتر أنه لا وجود لأي أجهزة متفجرة فعالة فيما يخص الحادثة.

وقالت: "فيما يخص إصابة عدة أشخاص بعيارات نارية في محطة شارع 36 في بروكلين، لا توجد أجهزة متفجرة فعالة في هذا الوقت".

وطلبت الشرطة في تغريدتها من الشهود تقديم إفاداتهم.

ونصحت السلطات بالابتعاد عن المنطقة، مشيرة إلى أنها ستوفر المزيد من المعلومات لدى توفرها.

وأكدت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، المصابة بمرض كوفيد-19، عبر تويتر أنه "تمت إحاطتي بالوضع المتطور في بروكلين".

وذكرت هيئة النقل، المشرفة على قطارات الأنفاق، أنها لا تملك المزيد من المعلومات، في حين أشار مسؤولو النقل إلى أن الخطوط "D" و"N" و"R" سيتم تعليقها بسبب تحقيقات لم يكشفوا طبيعتها.