جنود الاحتياط "الأكبر سناً".. حلول الجيش الإسرائيلي لسد النقص في صفوفه

شفق نيوز/ أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي جولة ميدانية وتقييما للوضع في قطاع الجليل الغربي مع قائد القيادة الشمالية الميجر جنرال أوري غوردين وقائد الفرقة 146 العميد يفتاح نوركين.

وأجرى هاليفي حوارا مع قادة الألوية وقادة كتائب الاحتياط العاملة تحت لواء الفرقة في لبنان والدفاع.

وقال هاليفي: "أتفهم الثمن الذي يدفعه جنود الاحتياط، نحن بحاجة إلى حلول".

وتابع: "نحن نأخذ جنود الاحتياط الأكبر سنا، ونضع المزيد من الأطر حتى يتمكنوا من شغل وظائف تشغيلية".

وأضاف: "يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي أكبر كجيش نظامي وكاحتياط. هناك قدر كبير من الخطاب العام حول اليهود الأرثوذكس الأصوليين المتطرفين أيضا".

وختم قائلا: "زرت جنديين أرثوذكسيين متشددين من بني براك أصيبا في رفح. السؤال هو كيف نفعل الكثير من ذلك، وهذا ما هو صحيح اجتماعيا ".

وفي وقت سابق، أكد هاليفي أن الجيش "سيستمر سنين طويلة يتأكد من أنه لن تتم إعادة اعمار البنى التحتية لأنفاق وسراديب "حزب الله" التي دُمرت في جنوب لبنان".

كما هاجم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قوات "اليونيفيل" الدولية، معتبرا أنها "تجاهلت النفق الذي حُفر تحت موقعها".