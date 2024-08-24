جنود اسرائيليون يحرقون نسخاً من القرآن وحماس تدعو للدفاع عن المقدسات

شفق نيوز/ أدانت حركة حماس، يوم السبت، قيام جنود اسرائيليين بحرق نسخ من القرآن خلال اقتحامهم لمسجد "بني صالح" شمال قطاع غزة، داعية الجماهير في الأمتين العربية والإسلامية إلى التحرك للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

وذكر بيان للحركة، أن "إحراق نسخ القرآن الكريم وتدنيس واستهداف المساجد وتدميرها، يؤكّد طبيعة هذا الكيان المتطرّف، وجنوده المشبَعين بالحقد والإجرام، وسلوكهم الفاشي تجاه كل ما يمتُّ لهوية الأمة ومقدساتها".

وأضاف، أن "قيام جنود الاحتلال بتوثيق جريمتهم النكراء، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير بوضوح إلى سياسة إجرامية ممنهجة تديرها حكومة الاحتلال النازية، إمعاناً منها في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وكل مظاهر الحياة فيه".

ودعت حركة حماس الجماهير والحكومات والمنظمات في الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للتعبير عن غضبهم وإدانتهم للسلوك الصهيوني الفاشي، والتحرك للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، ووقف الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.

كما طالبت بـ"توجيه كل سبل الدعم والإسناد لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، التي تواجه آلة القتل والإرهاب دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك"، وفقاً للبيان.

وأظهرت مشاهد صورتها كاميرات جنود إسرائيليين ومسيّرات تابعة للجيش الاسرائيلي اقتحام جنود إسرائيليين مسجد "بني صالح" شمال غزة وإحراق جميع المصاحف داخله، كما تبين الصور نسف الجيش الاسرائيلي المسجد الكبير في مدينة خان يونس، وهو أحد أقدم مساجد قطاع غزة.