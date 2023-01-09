جنوح سفينة بضائع في قناة السويس ومحاولات لتعويمها

شفق نيوز/ أعلنت شركة الشحن "ليث إيجينسيز" على تويتر، يوم الإثنين، ان سفينة تدعى "غلوري" جنحت في قناة السويس أثناء عبورها مع القافلة المتجهة جنوبا قرب مدينة القنطرة بينما تحاول زوارق قطر تعويمها.

وأظهرت بيانات على موقعين لتعقب السفن أن غلوري سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال.

وتعتبر قناة السويس أحد أبرز طرق الملاحة البحرية في العالم، إذ تمر عبرها 10 بالمئة من التجارة البحرية الدولية.

وأفادت شركة الشحن بأن السفينة (إم في غلوري) جنحت بالقرب من مدينة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس.

وذكرت الشركة أن قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس تحاول إعادة تعويم السفينة.

أظهرت بيانات تتبع الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأسوشيتدبرس، السفينة غلوري في مسار واحد من قناة السويس جنوب بورسعيد المطلة على البحر المتوسط.

ولم يتضح على الفور سبب جنوح السفينة. شهدت أجزاء من مصر بما في ذلك المحافظات الشمالية موجة من الطقس السيئ الأحد.

وقال مركز التنسيق المشترك إن السفينة تحمل أكثر من 65 ألف طن متري من الذرة الأوكرانية متجهة إلى الصين.