جنوب لبنان.. مقتل وإصابة 3 أشخاص إثر اعتداءات إسرائيلية

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأحد، بمقتل عسكري لبناني وإصابة شخصين آخرين، أحدهما بحالة "حرجة"، جراء اعتداءات إسرائيلية على بلدة كفركلا جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة، أن "اعتداءات العدو الإسرائيلي على المواطنين في بلدة كفركلا أدت إلى استشهاد عسكري وإصابة شخصين آخرين بجروح، أحدهما بحالة حرجة".

يذكر أن جزءاً كبيراً من كفركلا ما يزال محتلاً من الجيش الإسرائيلي، كما أن الطريق الرئيسية المؤدية للبلدة مقطوعة رغم أن اللبنانيين يرغبون بالعودة إليها لتفقد منازلهم، علما أن ربع السكان لم يتمكنوا من زيارة منازلهم بسبب مواصلة إسرائيل استهداف كل من يقترب من الحدود وإغلاق الجيش الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة.

جدير بالذكر أنه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024.

وخلف القصف الإسرائيلي على لبنان أكثر من 4 آلاف قتيل و16 ألفاً جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

هذا، وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير 2025 كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.