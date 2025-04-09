جنوب لبنان.. إسرائيل تقصف "المنازل المهددة" (فيديو)

شفق نيوز/ شن الطيران المروحي الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غارات استهدفت المنازل التي سبق أن تلقت تهديدات بإخلائها في بلدة ياطر جنوب لبنان.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فإن الطيران المروحي الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت بلدة ياطر جنوب لبنان مطلقاً عدداً من الصواريخ باتجاه المنازل التي سبق أن تلقت تهديدات بوجوب إخلائها.

وجاءت هذه الغارات بعد أن تم إخلاء المنازل وانتشار الجيش و"اليونيفيل" عقب التهديدات الإسرائيلية، فيما تسببت إحدى الغارات باندلاع حريق في أحد المنازل، وفق الموقع.

ووثق مقطع فيديو ضربة قوية بالصواريخ، فيما أظهرت الصور ألسنة اللهب تتصاعد إثر اندلاع حريق في أحد المنازل بالمنطقة.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى أنه "وردت اتصالات إلى قاطني ثلاثة منازل في بلدة ياطر جنوبي لبنان تنذرهم بضرورة الإخلاء بسبب تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفها".

وأوضحت أن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارتين من طائرة على بلدة ياطر جنوب البلاد".

وتقع بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل فيمحافظةالنبطية.