جنوب لبنان.. إسرائيل تغتال القيادي بحزب الله "حسين نصر" وتكشف دوره

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، مقتل نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله اللبناني، حسين علي نصر، فيما كشف دوره في الحزب والعمليات التي يقوم بها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن نصر، في إطار منصبه، عمل على تهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لبنان لإعمار قدرات حزب الله العسكرية.

وأشار أدرعي، إلى أن نصر "دفع مع جهات إيرانية بنقل وسائل قتالية وأموال إلى لبنان أيضًا عن طريق مطار بيروت الدولي".

وأضاف: "لقد ارتبط نصر بعلاقات مع عمال في المطار يعملون في الخفاء لصالح حزب الله ويساعدون في عمليات التهريب" وفق تعبيره.

وتابع أدرعي، أن نصر "أشرف على صفقات لبيع وسائل قتالية من مهربي سلاح على الحدود السورية اللبنانية. كما تورط في إدارة عمليات التسلح لحزب الله بشكل أوسع".

ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الحرب الأخيرة عدة عمليات استهدفت أنشطة الوحدة 4400 ومحاور نقل الوسائل القتالية إلى حزب الله حيث شملت هذه الأنشطة استهداف والقضاء على قائد الوحدة المدعو محمد جعفر قصير ونائبه علي حسن غريب".

وواصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته على جنوب لبنان اليوم الأحد، مخترقا اتفاق الهدنة الذي اتفق عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وشنت مقاتلات الجيش غارات جديدة عنيفة في منطقة إقليم التفاح على بلدة أرنون جنوبي لبنان.