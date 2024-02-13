جنوب أفريقيا تقدم طلباً عاجلاً للعدل الدولية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح

شفق نيوز/ قدمت جنوب أفريقيا طلباً عاجلاً، يوم الثلاثاء، لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الهجوم الذي تهدد إسرائيل بنشه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن حكومة جنوب إفريقيا طلبت من المحكمة الدولية النظر فيما إذا كان قرار إسرائيل بتمديد عملياتها العسكرية في رفح يتطلب من المحكمة استخدام سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.

وكانت محكمة العدل قد أمرت الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.

وتخطط إسرائيل، لتوسيع هجومها البري إلى مدينة رفح التي تأوي قرابة 1.3 مليون لاجئ، إضافة إلى سكانها، وسط مخاوف دولية من أن يؤدي الهجوم إلى كارثة عالمية.

وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.