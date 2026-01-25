جنوب السودان.. مئات القتلى وعشرات آلاف النازحين بعد تجدد النزاع

لاجئون في جنوب السودان (أ ف ب)

شفق نيوز- جوبا

تشهد دولة جنوب السودان أعمال عنف متصاعدة أدت إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 180 ألف شخص، بعد تجدد القتال في ولاية جونقلي منذ أواخر الشهر الماضي.

وتدور المعارك بين الجيش الخاضع لقيادة الرئيس سلفا كير، والقوات الموالية لنائبه السابق رياك مشار الموقوف منذ آذار/ مارس 2025 والمتهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وأصدر قائد الجيش بول ماجوك نانغ الأربعاء الماضي أوامر لقواته المنتشرة في المنطقة "بسحق" التمرد في غضون سبعة أيام.

وتحدث شهود عيان عن استخدام عشوائي للبراميل المتفجرة وفرار مدنيين إلى منطقة المستنقعات.

وحذر خبراء مستقلون مكلفون من الأمم المتحدة، الأحد، من خطر "عنف جماعي ضد المدنيين" و"صراع عرقي واسع النطاق".

وأشار الخبراء إلى تصريحات "تحريضية" لمسؤولين عسكريين وتعبئة كبيرة للقوات.

وقال دانيال دينغ (35 عاماً) وهو واحد من آلاف النازحين بسبب القتال في جونقلي، لوكالة "فرانس برس"، إنه "قُتل كثيرون"، مقدراً العدد بنحو 300 مقاتل، وهو ما لم يُتمكن من التحقق منه.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هذا الأسبوع إن السلطات في جنوب السودان تقدر عدد النازحين بأكثر من 180 ألفاً في أربع مقاطعات في جونقلي.

ويعاني ما يقرب من 7,7 مليون من مواطني جنوب السودان البالغ عددهم 12 مليوناً، من الجوع، وفق أرقام أصدرها برنامج الأغذية العالمي في العام الماضي.

ونال جنوب السودان استقلاله عن السودان في العام 2011 لكنه سرعان ما غرق في حرب أهلية استمرت خمس سنوات.

وأدت الحرب إلى مقتل قرابة 400 ألف شخص ونزوح أربعة ملايين بين العامين 2013 و2018.

وأنهى اتفاق سلام وقع في العام 2018 هذه الحرب، ونص على تقاسم السلطة بين جانبي كير ومشار، لكن بنوده بشأن إجراء انتخابات ودمج قوات الطرفين ظلت حبراً على ورق.

وفي آذار/ مارس 2025، وضع مشار "في الإقامة الجبرية"، ويحاكم حالياً بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

ويعاني جنوب السودان أيضاً من تخفيضات حادة في المساعدات الإنسانية الأجنبية التي يتلقاها سنوياً.

وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان في تقرير إن الفساد هو أفضل تفسير لاستمرار المشاكل الاقتصادية والإنسانية في جنوب السودان حيث يواجه ما يقرب من ثلثي السكان، البالغ عددهم 12 مليون نسمة، مستويات حرجة من الجوع أو ما هو أسوأ من ذلك.