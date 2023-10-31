جنوب افريقيا تطالب بقوة دولية لحماية المدنيين في غزة: أجيال أبيدت خلال 21 يوماً

شفق نيوز/ دعت جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في غزة، مبينة أنه "تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في القطاع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".

وتدافع جنوب إفريقيا منذ فترة طويلة عن السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشبهة محنة الفلسطينيين التي يعيشونها منذ عقود، بما شهدته جنوب أفريقيا تحت نظام الفصل العنصري الذي انتهى عام 1994، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

الوكالة قالت إنه بدعوتها لتشكيل قوة حماية، يزيد دعم جنوب إفريقيا للفلسطينيين على معظم الدول التي دعا بعضها لوقف إطلاق النار أو فتح ممر إنساني للسماح بدخول المساعدات إلى غزة المحاصر، حيث يواصل الاحتلال قصفه منذ 24 يوماً.

بينما قالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا في بيان: "تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".

كما قال البيان إن 25 فرداً من عائلة أحد أفراد الجالية الفلسطينية في جوهانسبرغ سقطوا ضحايا في غارة جوية إسرائيلية صباح الإثنين، في حين قُتل أفراد عائلة دبلوماسي فلسطيني كبير في جنوب أفريقيا في مبنى سكني خاص بهم في اليوم السابق.

البيان أضاف أيضاً: "تتطلب أعداد القتلى من غير المقاتلين، وخاصة أعداد الأطفال الذين قتلوا، من العالم أن يظهر أنه جاد بخصوص المساءلة العالمية".

كان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا قد عرض في السابق المساعدة في التوسط في الصراع. وقالت جنوب أفريقيا أيضاً في وقت سابق من هذا الشهر إن وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً مع زعيم حماس بشأن إدخال المساعدات إلى غزة.