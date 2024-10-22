جندتها المخابرات الإيرانية.. تفكيك شبكة خططت لاغتيال مسؤولين وعلماء إسرائيليين

شفق نيوز/ كشفت الشرطة الإسرائيلية، وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت"، يوم الثلاثاء، عن اعتقال سبعة أشخاص من سكان القدس خططوا لاغتيال مسؤولين إسرائيليين وتنفيذ هجمات أخرى، نيابة عن جهاز المخابرات الإيراني.

وذكر بيان مشترك صادر عنهما، بحسب وكالة "رويترز"، أن الواقعة هي الخامسة التي تنطوي على محاولات اغتيال بإيعاز من المخابرات الإيرانية، وأحبطتها أجهزة الأمن الإسرائيلية في الشهر الماضي.

وأضاف أن المشتبه بهم السبعة من سكان حي بيت صفافا الذي تقطنه أغلبية فلسطينية في القدس، وكانوا يخططون لاغتيال عالم إسرائيلي كبير، ورئيس بلدية مدينة رئيسية في إسرائيل، لم يذكر اسمها.

وقال مصدر كبير في "شين بيت" بشكل منفصل نقلاً عن معلومات من أجهزة الأمن "العلماء ورؤساء البلديات، فضلاً عن كبار أعضاء المؤسسة الأمنية وغيرهم من كبار المسؤولين الإسرائيليين، أهداف لهجمات من عناصر إيرانية".

ولم يتسن الحصول على رد بعد من وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء، بحسب "رويترز".