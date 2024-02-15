جميعهم مدنيون.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الاسرائيلي على لبنان

شفق نيوز/ أفادت مصادر صحية وأمنية لبنانية، يوم الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الاسرائيلي على قرى في جنوب لبنان أمس الاربعاء، الى 11 مدنياً بينهم 6 أطفال.

وجاء القصف كرد على إطلاق حزب الله صواريخ أدت إلى مقتل جندية اسرائيلية، وفقاً لوكالة رويترز.

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الحدود منذ أكثر من أربعة أشهر، بعد أن أطلقت الجماعة اللبنانية صواريخ دعماً لحليفتها الفلسطينية حركة حماس.

وقال مصدران أمنيان، بحسب ما اوردته صحيفة الشرق الاوسط، إن "امرأة وطفليها لاقوا حتفهم في قصف إسرائيلي لقرية الصوانة. وقتل هجوم على مبنى في النبطية أربعة أطفال آخرين وثلاث نساء ورجلاً، بحسب حسن وزني مدير مستشفى المدينة وثلاثة مصادر أمنية أخرى.

وقال وزني لرويترز، إن سبعة آخرين وصلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد القصف.

وأوضح حزب الله ومصادر أمنية إن أربعة من مقاتلي الجماعة اللبنانية سقطوا قتلى في ضربات منفصلة.

ولم يعلن حزب الله عن أي عمليات أمس الأربعاء، وقال رئيس مجلسه التنفيذي إن الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية "لا يمكن أن تمر دون رد".

وقالت إيلانا شتاين المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن وابل الصواريخ الذي أُطلق من لبنان أدى إلى مقتل جندية إسرائيلية ونقل ثمانية آخرين إلى المستشفى.

وأضافت، "مثلما أوضحنا مراراً، إسرائيل ليست مهتمة بحرب على جبهتين. لكن سنرد بقوة إذا تعرضنا للاستفزاز".

وأردفت، أن "الواقع الحالي لا يطاق بعد تهجير آلاف الإسرائيليين وعدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم. يجب أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم والعيش في سلام وأمن»".

وقالت شتاين والجيش الإسرائيلي، أمس، إن الجيش رد على إطلاق صواريخ عبر الحدود من لبنان.

وذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أنه على الرغم مما وصفه بالمكاسب ضد حزب الله، فإن الوقت غير مناسب للتوقف، وعقد هاليفي سلسلة اجتماعات مع رؤساء البلديات المحلية في شمال إسرائيل أمس.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال في خطاب بثه التلفزيون، يوم الثلاثاء، إن الجماعة لن تتوقف عن تبادل إطلاق النار ما لم يتم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة.

وأضاف، "عندما يقف إطلاق النار في غزة سنوقف إطلاق النار في الجنوب".

وأدى القصف عبر الحدود إلى مقتل ما يزيد على 200 شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 170 من مقاتلي حزب الله، بالإضافة إلى نحو 12 من جنود إسرائيل وبعض مدنييها، كما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المناطق الحدودية بالبلدين.