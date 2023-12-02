"جمود" المفاوضات يعود بفريق الموساد من قطر إلى إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت، استدعاء فريق الموساد من قطر بسبب الجمود في المفاوضات بشأن غزة.

وأوضح أن حماس لم تف بالتزامها بإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء الرهائن المدرجين على القائمة التي وافقت عليها.

وشكر رئيس الموساد مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطري على مساعدتهم، وفقا لمكتب نتنياهو.

وشهدت الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر إطلاق سراح نساء وأطفال ورهائن أجانب ممن احتجزتهم حماس في هجوم 7 أكتوبر.

وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن عدد من المحتجزين الفلسطينيين في سجونها من بينهم نساء.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بالتسبب في انهيار الهدنة، التي استمرت أسبوعا وتم تمديدها مرتين قبل أن يفشل الوسطاء في إيجاد طريقة لتمديد ثالث.

واتهمت إسرائيل حماس برفض إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لديها. وقال مسؤول فلسطيني إن الانهيار جاء بعدما طلبت إسرائيل أن تطلق حماس سراح المجندات.