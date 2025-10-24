جمعية إيطالية: 4 آلاف ضحية لانتهاكات جنسية من قساوسة

شفق نيوز- روما

أفادت أكبر جمعية معنية بضحايا الانتهاكات الجنسية في الكنائس بإيطاليا، يوم الجمعة، بتعرض نحو 4400 شخص لانتهاكات جنسية من قساوسة كاثوليك بالبلاد في قضايا مسجلة منذ عام 2020.

ويجدد هذا الإحصاء الصادر عن جمعية (ريتي لابوزو)، الضغط على الأساقفة لمواجهة أزمة تعصف بأكبر مؤسسة مسيحية في العالم منذ وقت طويل.

وقال مؤسس الجمعية فرانشيسكو زاناردي إنَّ الإحصاء غير رسمي ويستند إلى روايات ضحايا ومصادر قضائية وحالات وردت في تقارير إعلامية.

وأشار متحدث باسم مجلس أساقفة إيطاليا إلى أنَّه ليس لديه أي تعليق على هذه النتائج.

وتعرض المجلس لانتقادات من لجنة حماية الأطفال التابعة للفاتيكان الأسبوع الماضي.