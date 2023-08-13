جمعية لحماية الحيوان ترفض إرسال قطط لمجلس العموم البريطاني

شفق نيوز/ رفضت جمعية لحماية حقوق الحيوانات في بريطانيا، إرسال قطط إلى مبنى مجلس العموم البريطاني لمكافحة الفئران المنتشرة فيه.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن جمعية "باترسي" لإنقاذ الحيوانات والكلاب والقطط رفضت إرسال القطط لكون الفئران والجرذان في مجلس العموم خارجة عن السيطرة لدرجة أنه لا يمكن نشر قطة لمكافحة هذه الآفة.

وقال المتحدث باسم المركز إن "المكان يعتبر بيئة غير مناسبة للقطط بسبب استخدام مصائد القوارض السامة. المصائد سامة لكل من القطط والقوارض".

وقالت الجمعية الخيرية الشهيرة إن هناك عددا هائلا من مصائد الفئران في المبنى المترامي الأطراف المبنيّ في القرن التاسع عشر.

وتشتهر القطط في المرافق الحكومية البريطانية والتي تم تبنيها من المؤسسة الخيرية المذكورة، حيث غالبا ما يسلي القط "لاري" المصورين في دوانينغ ستريت 10، مقر رئاسة الحكومة البريطانية، ويعمل القط "جلادستون" في وزارة الخزانة.