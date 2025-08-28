جلسة استثنائية للبرلمان الفرنسي حول مسألة "الثقة بالحكومة"

شفق نيوز- باريس

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، مرسوماً يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان في 8 أيلول/ سبتمبر المقبل، تتعلق بطرح مسألة الثقة بالحكومة.

وجاء في الوثيقة المنشورة في عدد اليوم من الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية "بناء على تقرير من رئيس الوزراء واستناداً إلى المواد 29 و30 و49 من الدستور الفرنسي، يقرر رئيس الجمهورية، دعوة البرلمان إلى دورة استثنائية يوم الاثنين 8 أيلول/ سبتمبر 2025".

يشار إلى أن جدول أعمال الجلسة سيتضمن إعلان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو حول السياسة العامة. وبعد خطاب رئيس الوزراء، سيجري النواب تصويتا حول مسألة الثقة بالحكومة.

وكان بايرو قد صرح يوم الاثنين بأن مسألة الثقة بالحكومة ستطرح للتصويت في الدورة الاستثنائية للبرلمان في 8 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويأتي التصويت في ظل استياء الرأي العام من إجراءات التقشف المقدمة في مشروع قانون ميزانية عام 2026، حيث أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية بالفعل عن نيتها سحب الثقة من الحكومة.

من جهة أخرى، وفي مقابلة مع قناة "LCI" التلفزيونية، أعرب رئيس الوزراء عن استعداده لمناقشة جميع الإجراءات المقترحة لخفض عجز الميزانية مع المعارضة.