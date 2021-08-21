إجلاء 2500 أمريكي من كابول خلال أسبوع

شفق نيوز/ قال مسؤولان أمريكيان، يوم السبت، إن الولايات المتحدة أجلت 2500 أمريكي من كابول خلال الأسبوع الماضي، وأضافا أن واشنطن تحارب ضد ”الوقت والمكان“ لإجلاء الراغبين في الخروج من أفغانستان.

وقال الميجور جنرال وليام تايلور، في إفادة صحفية بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن 17 ألفا في المجمل تم إجلاؤهم من أفغانستان بينهم 2500 أمريكي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إنه ليس لديه "رقم محدد" بشأن عدد الأمريكيين الذين لا يزالون في كابول وأفغانستان عموما.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا لرويترز، أمس الجمعة، إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة إمكانية هبوط رحلات الإجلاء من كابول في مواقع بأوروبا، بعد وصول أكبر قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط في قطر إلى طاقتها القصوى.

وتبذل الولايات المتحدة جهودا مضنية لإجلاء الآلاف من أفغانستان، مع تزايد التقارير عن أعمال انتقامية من جانب طالبان ضد الأفغان الذين تعاونوا مع القوات بقيادة الولايات المتحدة، فيما اضطرت القوى الأجنبية إلى تسريع جهود الإجلاء.

لكن مسؤولين قالوا إنه لم تقلع أي طائرة في رحلات إجلاء من كابول على مدى بضع ساعات يوم الجمعة؛ لعدم توفر مكان يذهبون إليه بعد زيادة التدفق في قاعدة العديد الجوية في قطر، مقر القيادة المركزية الأمريكية التي تستضيف بالفعل 8000 من الأفغان الذين تم إجلاؤهم.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن القائد الأمريكي على الأرض أصدر أمرا باستئناف الرحلات.

وذكر المسؤول الأمريكي، الذي رفض نشر اسمه، أن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية قد يشمل المزيد من الوجهات، بما فيها البحرين، لكن تم اختيار أوروبا لسهولة توفير الإمدادات اللوجستية عن المناطق الأخرى في العالم.

وأفاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان، بأن برلين اتفقت مع واشنطن على إيواء من يتم إجلاؤهم بشكل مؤقت في قاعدة رامشتاين الجوية، ولم يتضح على الفور ما هي الدول الأوروبية الأخرى التي ستشارك في هذا الجهد.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق، لكنها قالت إنها "تعرب عن الامتنان لجميع شركائها الذين يلعبون دورا في هذا الجهد".