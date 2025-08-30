إجلاء نصف مليون شخص.. باكستان تنفذ أكبر عملية إنقاذ في تاريخها

شفق نيوز- إسلام أباد

أجلت السلطات الباكستانية نحو نصف مليون شخص من المناطق الواقعة على ضفاف الأنهار بسبب الفيضانات التي أودت بحياة 30 شخصاً بإقليم البنجاب.

ويعيش أكثر من 1,5 مليون شخص في مناطق قد تغمرها المياه أو سبق وأن غمرتها، وفق حكومة هذه المحافظة الشرقية الأكثر ثراء وتعداداً للسكان والتي تعتبر مخزن الحبوب في البلد.

وأفادت السلطات التي اتخذت تدابير احترازية بأنها أجلت أكثر من 480 ألف شخص ونحو 400 ألف رأس ماشية من 2300 بلدة، مستخدمة أحياناً زوارق إنقاذ.

يذكر أنه في منتصف آب/أغسطس، قضى أكثر من 400 باكستاني خلال بضعة أيام إثر انزلاقات للتربة وانهيارات ناجمة عن أمطار طوفانية في الشق الآخر من البلد، في ولاية خيبر باختونخوا القريبة من أفغانستان.

من جهتها كشفت وكالة إدارة الكوارث في البنجاب التي يحكمها حزب رئيس الوزراء شهباز شريف وتديرها ابنة شقيقه مريم شريف، عن "تنفيذ أكبر عملية إنقاذ في تاريخها".

وعلى الرغم من نشر أكثر من 800 زورق و1300 مسعف، تم إحصاء 30 قتيلاً، بحسب مدير الوكالة عرفان علي خان خلال مؤتمر صحافي.

فيما تم فتح أكثر من 500 مركز إيواء للنازحين الذين نقل عدد كبير منهم إلى مدارس مغلقة أصلاً للعطلة الصيفية.

وفي الأيام الأخيرة، فاضت ثلاثة أنهر في البنجاب بسبب الأمطار الموسمية. كما تساقطت السبت أمطار غزيرة في العاصمة الإقليمية لاهور (14 مليون نسمة).

يذكر أنه في العام 2022، شهد ثلث البلد هطول أمطار غزيرة تسبّبت في وفاة 1700 شخص وتلف محاصيل عديدة.