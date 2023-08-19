إجلاء آلاف السكان في جزيرة إسبانية حاصرتها النيران

شفق نيوز/ أجّلت السلطات الإسبانية، يوم السبت، آلاف السكان من منازلهم حيث حاصرتهم النيران في جزيرة تينيريفي، بعد أن عجزت فرق الإطفاء عن السيطرة على حرائق الغابات المستعرة إلى الشمال من الجزيرة خارج السيطرة.

ووفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء، فالنيران ما زال خارج السيطرة إلا أنها حتى الآن، لم تطل مناطق سياحية رئيسة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى السماء من مساء الجمعة إلى السبت.

واندلع الحريق، يوم الأربعاء الماضي، في متنزه وطني جبلي بجوار بركان تيده، أعلى جبل في إسبانيا، وسط أجواء حارة وجافة.

وقال فرناندو كلافيخو حاكم المنطقة، في وقت متأخر أمس الجمعة، إن نحو 12 ألف فدان تضررت في منطقة محيطها 50 كيلومتراً، وإن 7 آلاف شخص أُجلوا أو حُوصروا في منازلهم.

ووصف كلافيخو الحريق قبل أيام بأنه الأكثر تعقيداً الذي تواجهه جزر الكناري منذ 40 عاماً بسبب الأجواء الحارة والجافة والعاصفة، بالإضافة إلى وعورة التضاريس.

وصدرت أوامر بإجلاء المزيد من الأشخاص، صباح السبت، بسبب تفاقم الأحوال الجوية خلال الليل.

وقال مانويل ميراندا عضو مجلس السياسة الإقليمية والتماسك الإقليمي وإدارة الموارد المائية للصحفيين، اليوم السبت، "تغير الطقس، وتعيّن علينا إخلاء بلدات في شمال تينيريفي، وتحديداً 5 مناطق".

وأضاف ميراندا أن درجات الحرارة ارتفعت خلال الليل، بينما قلت الرطوبة، واشتدت الرياح.

وأوضح أنه كان من الضروري إجلاء مزيد من الأشخاص بسبب "خطر الحريق ومدى قربه"، مضيفًا أن السلطات حتى الآن "تفادت أي خسائر بشرية وذلك هو هدفنا الرئيس".