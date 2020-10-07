إجلاء آلاف السكان جراء انفجار ضخم في روسيا.. فيديو

شفق نيوز/ أجلت روسيا، يوم الأربعاء، سكان أكثر من عشر قرى في منطقة ريازان جنوب شرق موسكو بعد انفجارات في مستودع ذخيرة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الحكومية.

وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ لوكالة الأنباء تاس"، نقوم بإخلاء أكثر من 10 مستوطنات في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات".

وأشار المتحدث إلى أنّ حريقا أدى للانفجار في مستودع للذخيرة ما أسفر عن وقوع انفجارات.

يذكر أن روسيا قد شهدت انفجارا كبيرا العام الماضي، أدى إلى إجلاء سكان من منطقة أرخانغيلسك، شمال غرب روسيا.

وقتل سبعة أشخاص بينهم خمسة موظفين من وكالة روساتوم النووية الروسية العامة في انفجار في موقع لاختبار الصواريخ بمنطقة أرخانغيلسك في أغسطس 2019.

وتسبب ارتفاع طفيف آنذاك في النشاط الإشعاعي بحالة من الهلع في شمال روسيا وبقلق غربي لقدرات روسيا العسكرية النووية.





وربط خبراء غربيون الانفجار في موقع تجارب نيونوكسا باختبار صاروخ عابر برأس نووي تسعى موسكو لحيازته هو 9أم730 "بوريفيستنيك".