سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إجلاء آلاف السكان جراء انفجار ضخم في روسيا.. فيديو

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-07T14:25:47+0000
إجلاء آلاف السكان جراء انفجار ضخم في روسيا.. فيديو

شفق نيوز/ أجلت روسيا، يوم الأربعاء، سكان أكثر من عشر قرى في منطقة ريازان جنوب شرق موسكو بعد انفجارات في مستودع ذخيرة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الحكومية.

وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ لوكالة الأنباء تاس"، نقوم بإخلاء أكثر من 10 مستوطنات في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات".

وأشار المتحدث إلى أنّ حريقا أدى للانفجار في مستودع للذخيرة ما أسفر عن وقوع انفجارات.

يذكر أن روسيا قد شهدت انفجارا كبيرا العام الماضي، أدى إلى إجلاء سكان من منطقة أرخانغيلسك، شمال غرب روسيا.

 

وقتل سبعة أشخاص بينهم خمسة موظفين من وكالة روساتوم النووية الروسية العامة في انفجار في موقع لاختبار الصواريخ بمنطقة أرخانغيلسك في أغسطس 2019.

وتسبب ارتفاع طفيف آنذاك في النشاط الإشعاعي بحالة من الهلع في شمال روسيا وبقلق غربي لقدرات روسيا العسكرية النووية.

 



وربط خبراء غربيون الانفجار في موقع تجارب نيونوكسا باختبار صاروخ عابر برأس نووي تسعى موسكو لحيازته هو 9أم730 "بوريفيستنيك".

related

فيروس كورونا يصيب وزيراً روسياً

Date: 2020-08-18 06:15:44
فيروس كورونا يصيب وزيراً روسياً

روسيا تسجل وفيات بكورونا .. ترامب يشكك بأصل الفيروس

Date: 2020-04-18 08:05:32
روسيا تسجل وفيات بكورونا .. ترامب يشكك بأصل الفيروس

روسيا تؤشر "تطوراً خطيراً" في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

Date: 2020-10-01 14:09:34
روسيا تؤشر "تطوراً خطيراً" في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

روسيا تعلن النتائج الأولية للقاح مضاد لكورونا

Date: 2020-07-07 08:39:29
روسيا تعلن النتائج الأولية للقاح مضاد لكورونا

روسيا تحذر أنقرة: لن نضمن سلامة الطائرات التركية فوق سوريا

Date: 2020-03-01 22:31:13
روسيا تحذر أنقرة: لن نضمن سلامة الطائرات التركية فوق سوريا

واشنطن تطالب بإطلاق سراح 128 ألف معتقل من السجون السورية

Date: 2019-09-30 21:57:01
واشنطن تطالب بإطلاق سراح 128 ألف معتقل من السجون السورية

الجيش السوري يقصف مجددا القوات التركية

Date: 2019-06-29 22:22:42
الجيش السوري يقصف مجددا القوات التركية

الاستخبارات الروسية تكشف عن انتقال نشاطات داعش الى دولة جديدة

Date: 2019-11-07 14:53:16
الاستخبارات الروسية تكشف عن انتقال نشاطات داعش الى دولة جديدة