إجلاء آلاف السكان جراء انفجار ضخم في روسيا.. فيديو

شفق نيوز/ أجلت روسيا، يوم الأربعاء، سكان أكثر من عشر قرى في منطقة ريازان جنوب شرق موسكو بعد انفجارات في مستودع ذخيرة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الحكومية.
وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ لوكالة الأنباء تاس"، نقوم بإخلاء أكثر من 10 مستوطنات في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات".
وأشار المتحدث إلى أنّ حريقا أدى للانفجار في مستودع للذخيرة ما أسفر عن وقوع انفجارات.
يذكر أن روسيا قد شهدت انفجارا كبيرا العام الماضي، أدى إلى إجلاء سكان من منطقة أرخانغيلسك، شمال غرب روسيا.
ammunition depot explosion in #Russia pic.twitter.com/ModsRki6jo— Aijaz (@anaijaz_) October 7, 2020
وقتل سبعة أشخاص بينهم خمسة موظفين من وكالة روساتوم النووية الروسية العامة في انفجار في موقع لاختبار الصواريخ بمنطقة أرخانغيلسك في أغسطس 2019.
وتسبب ارتفاع طفيف آنذاك في النشاط الإشعاعي بحالة من الهلع في شمال روسيا وبقلق غربي لقدرات روسيا العسكرية النووية.
#Explosion in #Russia, details unclear yet pic.twitter.com/ExYdQ9sw9o— חסידישע מידיא (@realhasidic1) October 7, 2020
وربط خبراء غربيون الانفجار في موقع تجارب نيونوكسا باختبار صاروخ عابر برأس نووي تسعى موسكو لحيازته هو 9أم730 "بوريفيستنيك".