إجلاء عشرات آلاف الباكستانيين بعد إطلاق الهند مياه السدود والأنهار

شفق نيوز- إسلام أباد

أعنت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية، يوم الثلاثاء، إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين جراء إطلاق الهند المياه من السدود والأنهار الفائضة.

وذكرت الهيئة، في بيان أنها أصدرت تحذيراً مسبقاً للسلطات المختصة في البنجاب بشأن علو منسوب نهر سولتيج وخطورة وقوع فيضان، مضيفة أنه يتم إجراء عمليات إجلاء من عدة مناطق بإقليم البنجاب بشرق البلاد.

وبحسب الهيئة، فإن فرق الإنقاذ قاموا بإجلاء أكثر من 14 ألف شخص من منطقة كاسور في إقليم البنجاب، في حين تم نقل أكثر من 89 ألف شخص إلى أماكن أكثر آمنا من مدينة باهاوالناجار بالقرب من الحدود الهندية.

ويأتي أحدث تحذير من الفيضانات وعمليات الإجلاء في باكستان في ظل استمرار موسم هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على الهند وباكستان.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من قيام الجانب الهندي بإبلاغ السلطات الباكستانية بشأن فيضان محتمل عبر الحدود، ما يعد أول تواصل دبلوماسي بين الدولتين منذ أشهر.