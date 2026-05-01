إجلاء الآلاف جراء حرائق التهمت مئات الهكتارات في هولندا وإيطاليا

حريق في غابة بالقرب من بوديل الهولندية 1 أيار 2026 (أ ف ب)

شفق نيوز- أمستردام/ روما

أعلنت السلطات الإيطالية، يوم الجمعة، إجلاء نحو 3500 شخص إثر حرائق التهمت أكثر من 800 هكتار، تزامناً مع مواصلة هولندا مكافحة حرائق غابات امتدت على مساحة 135 هكتاراً، في حين أرسلت فرنسا وألمانيا فرقاً لمساعدة أمستردام في مهمتها.

ففي هولندا يواصل عناصر الإطفاء مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الفاتئة، فيما تستمر جهود إخماد حريق اندلع الأربعاء في ميدان رماية للمدفعية تابع للجيش الهولندي في بلدة هاردي الشرقية.

وفي مقاطعات أخرى، اندلعت حرائق عدة الخميس في ميادين تدريب عسكرية أيضاً، وأتت على نحو 65 هكتاراً قرب أورشوت الجنوبية و70 هكتاراً قرب ويرت التي تقع في جنوب شرق هولندا، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية NOS.

وقد استجابت فرنسا وألمانيا لطلب مساعدة من هولندا عبر آلية الاستجابة للحماية المدنية الأوروبية.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، إرسال 41 عنصراً من قوات الأمن المدني و10 مركبات لمساعدة القوات الهولندية التي بدأت مواردها تنفد.

وقال "وصلت للتو فرقة من 41 فرداً من فوج التدريب والتدخل الأول للأمن المدني إلى الموقع لدعم العمليات الجارية".

كذلك، أعلنت إدارة الإطفاء في بون الألمانية إرسال 67 عنصر إطفاء و21 مركبة وثلاث مقطورات للمساعدة في إخماد الحرائق.

من جهة ثانية، أعلنت السلطات الإيطالية إجلاء نحو 3500 شخص من منطقة توسكانا، في إطار جهودها لمكافحة حريق هائل مستعر منذ أكثر من 24 ساعة في هذه المنطقة السياحية.

وأتت النيران على أكثر من 800 هكتار في الجبال الواقعة بين مدينتي لوكا وبيزا.

وقالت بلدية سان غوليانو تيرمي في بيان إنّ الحريق "طال 3500 شخص"، مضيفة انّ "الرياح دفعت ألسنة اللهب إلى أسفل المنحدر" باتجاه قرية أسكيانو.