سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إجلاء السكان بعد حرائق جديدة قرب اثينا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-06T06:31:45+0000
إجلاء السكان بعد حرائق جديدة قرب اثينا

شفق نيوز/ أفاد التلفزيون اليوناني بأن حرائق غابات جديدة تلتهب في مناطق شمال إقليم أتيكا، جنوب شرقي اليونان، شمالي العاصمة أثينا.

ونشب الحريق الكبير الجديد بالقرب من بلدة فاريبوبي، واتسعت رقعة الحرائق حتى وصلت إلى الطريق المركزي الواصل بين أثينا وسالونيك، مما أدى إلى إغلاق الطريق في منطقة الحرائق.

وتم إجلاء سكان عدد من البلدات القريبة. وأصيب 5 مواطنين بحروق طفيفة، وتم تقديم المساعدة الطبية لهم في المستشفيات.

وتواجه اليونان وضعاً صعباً في جزيرة وابية التي تبعد نحو 70 كلم عن أثينا، حيث تتجه حرائق الغابات شرقا بعد إحراق المناطق السكنية والزراعية.

وتشهد البلاد موجة الحر الشديد منذ 10 أيام، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية. وترصد في اليونان عشرات الحرائق في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في المنطقة المحيطة بالعاصمة وجزيرة وابية وشبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب البلاد.

related

وفاة 3 أشخاص بحريق في مخيم يضم عائلات "داعش" بسوريا

Date: 2021-02-27 21:01:08
وفاة 3 أشخاص بحريق في مخيم يضم عائلات "داعش" بسوريا

اليونان تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

Date: 2020-02-26 13:53:58
اليونان تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

اندلاع حريق بمنشأة لتخزين منتجات النفط في إيران

Date: 2019-06-05 21:09:47
اندلاع حريق بمنشأة لتخزين منتجات النفط في إيران

اليونان تحجر آلاف المهاجرين بسبب كورونا

Date: 2020-09-08 18:30:02
اليونان تحجر آلاف المهاجرين بسبب كورونا

سقوط ضحايا في حريق بمنطقة صناعية في إيران

Date: 2021-05-02 05:58:14
سقوط ضحايا في حريق بمنطقة صناعية في إيران

اليونان تقطع الطريق على آلاف المهاجرين صوب أوروبا

Date: 2020-02-29 14:49:24
اليونان تقطع الطريق على آلاف المهاجرين صوب أوروبا

إخماد حريق بمرقد السيدة المعصومة في قم

Date: 2019-06-09 08:48:23
إخماد حريق بمرقد السيدة المعصومة في قم

بومبيو الى قبرص لحل النزاع مع تركيا

Date: 2020-09-11 08:05:27
بومبيو الى قبرص لحل النزاع مع تركيا