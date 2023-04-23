إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من السودان وغلق السفارة في الخرطوم

أعلنت قوات الدعم السريع أنها نسقت مع بعثة القوات الأميركية المكونة من 6 طائرات، فجر الأحد، لإجلاء الدبلوماسيين الأميركيين وأسرهم من السودان الذي يشهد صراعا داميا منذ أيام.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إن العملية تتم بعد ترتيبات سبقت الإجلاء، مؤكدة "تعاونها الكامل مع البعثات الدبلوماسية كافة ووقوفها إلى جانبهم وتقديم سبل الحماية اللازمة لضمان عودتهم إلى بلدانهم آمنين".

ولاحقا كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن "جميع الدبلوماسيين الأميركيين وأفراد عائلاتهم في طريقهم بأمان إلى خارج السودان، على متن طائرات عسكرية أميركية".

وأضافت أنه "تم إغلاق السفارة الأميركية في الخرطوم بمغادرة الدبلوماسين".

وكشفت مصادر صحفية أميركية أن ما يقرب من 70 أميركيا أجلوا من الخرطوم، فجر الأحد.

وكان شهود عيان رصدوا حركة "غير اعتيادية" لطائرات مروحية جنوبي الخرطوم باتجاه مقر السفارة الأميركية، ليل السبت، حسبما قالوا لـ"سكاي نيوز عربية".

ورجحت مصادر صحفية أن تكون الولايات المتحدة تعمل على إجلاء رعاياها من مقر السفارة في ضاحية سوبا، عبر عملية نوعية شاركت فيها مروحيات أميركية هبطت في مبني السفارة.

وقالت المصادر إن 6 مروحيات شاركت في تأمين عملية الإجلاء.