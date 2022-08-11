جفاف شديد يُهجّر مليون شخص في الصومال

شفق نيوز/ أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمجلس النرويجي للاجئين، يوم الخميس، بنزوح مليون صومالي بسبب موجة جفاف شديد تجتاح البلد الأفريقي.

وأوضحت المفوضية ان أكثر من 755 ألف شخص نزحوا خلال هذا العام داخل الصومال جراء الجفاف الذي يضرب القرن الأفريقي.

ويرتفع بذلك عدد النازحين إلى المليون منذ كانون الثاني/ يناير 2021، تاريخ بداية موسم الجفاف الشديد.

وقال رئيس المجلس النرويجي للاجئين في الصومال، محمد عبدي، في بيان إن "رقم المليون شخص هو بمثابة جرس إنذار للصومال".

وأضاف "ترخي المجاعة بظلالها على البلاد بأكملها. نشاهد مزيدا من العائلات التي تضطر لترك كل شيء لأنه لم يعد هناك ماء ولا غذاء في قراهم. وهناك ضرورة ماسة لزيادة المساعدات المالية قبل فوات الأوان".

ويشهد الصومال منذ سنتين جفافاً لم يعرفه منذ أربعين عاماً، وفقا للمنظمتين.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين صومالي خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من خطر انتشار المجاعة في ثماني مناطق في الصومال حتى شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، إذا ما تواصل تراجع المحاصيل وانخفاض المنتوج الحيواني وفي حال لم تصل المساعدات الانسانية إلى من يستحقها.

وقالت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ماغات غويس، إن "الوضع في الصومال كان من بين الأسوأ قبل هذه الأزمة. بالرغم من أننا وشركاؤنا نقوم ما بوسعنا من أجل الاستجابة للوضع. مواردنا غير كافية".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حاجتها إلى 42,6 مليون دولار لمساعدة 1,5 مليون شخص نازح داخليا.