جفاف "تاريخي" يضرب أكثر من 100 بلدة فرنسية

شفق نيوز/ أفاد موقع "فرانس 24" الإخباري، يوم السبت، بأن أكثر من 100 بلدة فرنسية تعاني من جفاف غير مسبوق، وشح في مياه الشرب.

ونقل الموقع عن وزير الانتقال البيئي الفرنسي، كريستوف بيشو، قوله إن "أكثر من 100 بلدة في فرنسا لم يعد لديها ماء للشرب وتعاني من جفاف تاريخي على غرار دول أوروبية أخرى".

وأكد أن في غالبية المناطق التي تشكو نقصاً في ماء الشرب "تتم عمليات التزود من خلال شاحنات نقل الماء بما أنه لم يعد هناك شيء في القنوات، وكل الرهان يتمثل في تشديد بعض القيود".

وتخضع في فرنسا 93 منطقة من أصل 96 لقيود تخص استهلاك الماء بدرجات متفاوتة، بينما تمر 62 منطقة "بأزمة".

وكانت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن قد فعّلت صباح أمس الجمعة خلية أزمة وزارية للنظر في "الوضع التاريخي الذي يمر به عدد كبير من المناطق".

وفي شهر تمّوز/ يوليو الماضي تم تسجيل ثاني أعلى نسبة جفاف في فرنسا بعد تلك التي سُجلت شهر آذار/ مارس من العام 1961، وقد ترافق ذلك مع تراجع سقوط الأمطار بـ84% مقارنة بالمعدلات العادية في الفترة الممتدة ما بين 1991 و2020.

وعلى غرار فرنسا، تشهد دول في الاتحاد الأوروبي موجة حر وجفاف استثنائية.

من جهتها أعلنت السلطات الهولندية الأربعاء الماضي حال "النقص الشديد للماء"، ونبهت إلى أن هناك إجراءات جديدة قد يتم تفعيلها.

ومن المتوقع أن تشتد موجات الجفاف ويزداد شح المياه مستقبلا، وفق ما أفادت المفوضية الأوروبية التي حثت الدول الأعضاء على تعلّم طرق إعادة استخدام المياه المعالجة.