جسم "غامض" يثير فضولاً عسكرياً أوكرانياً ويعيد الحديث مجدداً عن "بغداد فانتوم"

شفق نيوز/ التقطت طائرة اوكرانية حرارية من دون طيار، صوراً لجسم غريب وغامض شاركته مع جريدة "ديلي ميل" البريطانية وأثار "فضول" عناصر الكتيبة الأوكرانية المسؤولة عن الرصد، فيما أعادت الصور الملتقطة الحديث عن الشبه بين هذا الجسم وآخر يعرف بـ"بغداد فانتوم" رصدته القوات الامريكية فوق العاصمة العراقية قبل 22 عاماً.

وصورت كاميرا الطائرة التابعة للكتيبة 406 الأوكرانية الجسم الغريب عبر واحدة من أكثر من 300 طائرة بدون طيار ذات رؤية حرارية تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في جهودها للدفاع عن نفسها في سياق الحرب المستعرة مع روسيا منذ عامين.

وقال عناصر الكتيبة خلال عملية الرصد: "ما هذا؟ لماذا لا يتحرك، جسم غامض، قم بتكبير الصورة أكثر".

ويتشابه الجسم المجهول، بشكل مذهل مع "بغداد فانتوم"، الجسم الأسطواني الذي تم رصده فوق العراق في آيار/ مايو 2022 بواسطة كاميرا الأشعة تحت الحمراء لطائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأميركية.

وقال بعض المتابعين عبر الإنترنت إن الصورة هي حالة من ظاهرة السراب المعروفة باسم "فاتا مورغانا"، وهو اسم أحد الأساطير الإيطالية.

و"فاتا مورغانا" ظاهرة بصرية تصنف من أنواع السراب، والذي يشاهد عند شريط ضيق فوق الأفق، تؤدي ظاهرة السراب هذه إلى حدوث تشوه في شكل الأجسام المشاهدة، بحيث يصعب تمييزها.

ويمكن ملاحظة سراب فاتا مورغانا في البحر أو على اليابسة، وهو سريع التغير، ويظهر الأشياء على شكل مضغوط أو ممطوط.

وتشغل ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة الباحثون والعلماء، والعام الماضي أعلنت "ناسا" إطلاق تحقيق مستقل، بقيادة مجموعة من العلماء البارزين وخبراء الطيران حول الموضوع.

واستبدل مصطلح "الأجسام الطائرة المجهولة"، بعبارة "ظواهر شاذة غير محددة"، بهدف إزالة الوصمة عن هذا الموضوع المرتبط على نطاق واسع بالتكهنات حول زيارة كائنات فضائية لكوكبنا.