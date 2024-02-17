"جريمة مروعة".. مقتل 12 شخصا من عائلة واحدة على يد ابنهم في إيران

شفق نيوز/ أقدم رجل إيراني يبلغ من العمر 30 عاما، يوم السبت، على الإجهاز على أفراد عائلته واردى 12 منهم قتيلا بسلاح في مدينة فارياب بمحافظة كرمان.

وبحسب تقرير وكالة أنباء إيرنا الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، ان "رئيس محكمة كرمان ابراهيم حميدي، اكد إن شخصا يبلغ من العمر 30 عاما في قرية مزرعة وإمام أدوري التابعة لمدينة فارياب، قتل بدافع نزاع عائلي بأسلحة كلاشينكوف، 12 فردا من عائلته، بينهم. (الأب، الاخ، زوجة الأخ.. الخ.).

ووصف رئيس قضاة كرمان الدافع وراء إطلاق النار هذا بأنه "نزاع عائلي".

وقال إن "والد المهاجم وشقيقه وزوجة أخيه من بين القتلى، وهناك العديد من الأطفال والنساء بين الضحايا، حسبما أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية، بالاضافة الى ثلاثة جرحى على الأقل".

وبحسب الشرطة، فقد تم في النهاية التعرف على المتهم الهارب في قرية مهروئيه بمدينة فارياب، وقُتل خلال عملية محاولة لاعتقاله.