جريمة صادمة .. طفلة تحمل من زوج جدتها بعد ان اغتصبها لأشهر

جريمة اغتصاب بشعة وقعت في مدينة مصرية مؤخرا وكشفت تفاصيلها التحقيقات. إذ قدمت جدة حفيدتها الطفلة لزوجها ليقوم باغتصابها عدة مرات وتحمل منه، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت صحف مصرية إن التحقيقات في الجريمة التي وقعت في منطقة حلوان بالقاهرة كشفت أن الجدة، من ناحية الأم، قدمت حفيدتها التي لم تتجاوز 13 عاما وتعاني من "إعاقة ذهنية" لزوجها الذي يصغرها في السن "في محاولة لإغرائه ليكمل زواجه منها ولكسب رضاه".

وقالت التحريات إن زوج الجدة اغتصب الطفلة لمدة نحو ستة أشهر وحملت منه.

وقررت الجدة من ناحية الأب الذهاب بها إلى المستشفى بعد بكاء الطفلة المستمر من الألم بسبب ما في بطنها، وهناك اكتشفت، بعد إجراء التحاليل، أنها حامل في الشهر الثاني.

وأكدت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة زوج جدتها، من ناحية الأم، الذي قام باغتصابها نحو 20 مرة في حظيرة للدجاج فوق سطح المنزل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الجدة كانت تطلب من حفيدتها الصعود مع المتهم إلى سطح البيت مستغلة مرضها، مقابل إعطائها "قطعة حلوى" وكان "يعاشرها معاشرة الأزواج".

وألقت شرطة مباحث القاهرة، الأحد، القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت أيضا بالقبض على الجدة.

وقالت صحيفة الوفد إن المتهمة أنكرت الواقعة وأكدت أنها لا تعلم شيئا عن اغتصاب حفيدتها على يد زوجها.