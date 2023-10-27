جرحى بسقوط صاروخ جنوب سيناء ومصر وإسرائيل تعلقان

شفق نيوز/ سقط صاروخ في مدينة طابا المصرية التابعة لمحافظة جنوب سيناء، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وقال مصدر سيادي مصري، الجمعة، إن كل الخيارات متاحة بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ على طابا.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم الجمعة، "لكنه وقع خارج حدودنا".

وأشارت وسائل إعلام مصرية، الى أن الحادث تسبب بحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

وطابا مدينة بها منتجعات على البحر الأحمر تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح.

وتقع قبالة مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية على بعد أكثر من 350 كيلومترا من غزة.