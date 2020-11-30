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جرحى بانفجار.. ومسلحون يحتجزون مدنيين شمال شرقي سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-30T14:37:54+0000
جرحى بانفجار.. ومسلحون يحتجزون مدنيين شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية بسقوط جرحى مدنيين جراء انفجار عبوة في بلدة يسيطر عليها الجيش التركي وفصائل سوريا موالية لها في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت في سوق الهال ببلدة سلوك (18 كم شرق مدينة تل أبيض) بريف الرقة على حدود تركيا.

وأضافت أن جرحى من المدنيين سقطوا جراء التفجير، إلا أنه لم يتضح عددهم على الفور، مشيرة إلى أن العبوة وضعتها أمرأة كانت ترتدي لباس أسوداً شرعياً بجانب محل للخضرة عائداً لشخص يدعى أحمد ترك.

ويسيطر الجيش التركي والفصائل السورية الموالية لها على بلدة سلوك منذ اجتياح المنطقة الحدودية قبل أكثر من عام وإخراج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منها.

وقسد قوات يقودها الكورد وتسيطر على مناطق الإدارة الذاتية الكوردية شمال شرقي سوريا.

وفي تطور منفصل، قالت مصادر مدنية من داخل مدينة تل أبيض لمراسل وكالة شفق نيوز إن "ما تسمى الجبهة الشامية (فصيل موال لتركيا) استنفرت عناصرها داخل المدينة، وتعتقل كل مدني من عشيرة المشهور احدى قبائل البقارة في سوريا".

وأضافت المصادر أن ذلك يأتي "على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت بين أبناء عشيرة المشهور والجبهة الشامية أمس الأحد".

وكانت الاشتباكات اندلعت أمس الأحد وسط سوق مدينة تل أبيض وامتدت الى قرية المشهور المجاورة وتدخل فصيل "احرار الشرقية" لصالح أفراد القبيلة، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر من فصيل "الجبهة الشامية" ومدني، إضافة إلى احتجاز عدد من عناصر "الجبهة الشامية" على يد أبناء قبيلة المشهور.

وقال ناشط مدني من داخل المدينة لوكالة شفق نيوز، إن "التوتر لا يزال قائما، ويرفض أبناء عشيرة المشهور تسليم أسرى الجبهة الشامية الى حين تسليمهم قاتل ابنهم بشار السعد الذي سقط قتيلا برصاص أحد مسلحي الجبهة الشامية".

وأضاف الناشط أن "من اطلق الرصاص على المدنيين (أمس) وقتل على اثرها المدني هو شخصية امنية متنفذة داخل الجبهة"، متوقعا ان تندلع اشتباكات جديدة.

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