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انفجار شمال طهران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-10T05:02:42+0000
انفجار شمال طهران

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أنه سمع دوي انفجار قوي في شمال طهران في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي (مساء الجمعة بتوقيت جرينتش) نتيجة انفجار "جسم مجهول" في حديقة دون وقوع إصابات

وقال مراسل التلفزيون "انفجر جسم مجهول... لم تقع أضرار ولم يصب أحد".

وزار الموقع نائب محافظ طهران حميد رضا جودة راضي المسؤول عن الشؤون الأمنية.

وقال لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية "وقع انفجار واحد فقط داخل حديقة ملات".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك هجوما قال جودة راضي "نحقق في أبعاد الحادث وأسبابه وسنقدم المعلومات بعد أن نتأكد".

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