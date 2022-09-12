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جرحى باشتباك مسلح داخل مركز تجاري في إسطنبول.. فيديو 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-12T05:17:48+0000
جرحى باشتباك مسلح داخل مركز تجاري في إسطنبول.. فيديو 

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "Sabah" التركية، اليوم الاثنين، بإصابة 6 أشخاص من مواطني أذربيجان وإيران وتركيا خلال اشتباك مسلح في مركز تجاري بإسطنبول.

وكتبت الصحيفة: "وقع في مركز تجاري في سارييريه لسبب غير معروف خلاف بين مجموعتين من الرجال. وبعد وقت ما تحول هذا الخلاف إلى اشتباك وأطلق الجانبان النار على بعضهما البعض. ونتيجة الحادث تمت إصابة 6 أشخاص. وبعد إبلاغ الشرطة بالحادث تم إرسال رجال الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. وتم نقل أحد الجرحى إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية".

ودققت: "خلال التحقيق الأولي تبين أن 12 رصاصة إجماليا أطلقت في الحادث. أصيب 6 أشخاص من بينهم 4 أذربيجانيين ومواطن إيراني وواحد وتركي. واتضح أن المواطن الإيراني لم يكن متورطا بالحادث وأنه أصيب بجروح حيث كان متواجدا في مكان الحادث".

وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر لحظات اندلاع تلك المشاجرة بين مجموعتين من الشباب في مقهى بمنطقة سارير بولاية اسطنبول.

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