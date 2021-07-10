جرحى باشتباكات عنيفة بين فصائل موالية لتركيا في "سري كانيه"

شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات عنيفة مساء يوم السبت بين فصيلين معارضين سوريين تابعين لتركيا في مدينة سري كانيه (رأس العين) شمال شرق سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في القامشلي أن اشتباكات بأسلحة خفيفة ومتوسطة اندلعت بين مجموعتين تابعتين لفرقة الحمزة في حي المحطة بمدينة رأس العين.

وأوضح أن عددا من قذاف (الآر بي جي) سقط في محيط البوابة الحدودية مع تركيا جراء الاشتباكات بين المجموعتين.

وأشار مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إلى "سقوط جرحى جراء الاشتباكات المستمرة" لغاية الآن إعداد الخبر.

وسيطر الجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة على مدينة رأس العين في اكتوبر 2019، وتشهد المدينة اشتباكات متكررة بين الفصائل المتواجدة في المنطقة نتيجة خلافات على مناطق النفوذ وحول تقاسم أملاك الهجرين وخيرات المنطقة.