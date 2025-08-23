"إجراء نووي".. ترامب يخطط لاستخدام البلوتونيوم في تشغيل مفاعلات جديدة

شفق نيوز- واشنطن

يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستخدام البلوتونيوم المتبقي من حقبة الحرب الباردة كوقود محتمل للمفاعلات النووية الجديدة، وفقا لتقارير إعلامية.

وذكر تقرير لوكالة "رويترز" أن إدارة ترامب تسعى لتوفير نحو 20 طناً مترياً من البلوتونيوم المستخرج من الرؤوس النووية المفككة، ليكون وقوداً محتملاً لمفاعلات الطاقة الأميركية.

وتأتي هذه الخطوة مكمّلة لأمر تنفيذي وقعه ترامب في مايو/ آيار الماضي، يقضي بوقف جزء كبير من برنامج التخلص من فائض البلوتونيوم، وتحويل التركيز إلى استخدامه في الوقود النووي المتقدم.

وبحسب التقرير، ستطلب وزارة الطاقة الأميركية قريباً مقترحات من قطاع الصناعة، حيث ستوفر البلوتونيوم بتكلفة زهيدة أو مجانية، فيما تتحمل الشركات المصاحبة تكاليف النقل والتصميم والبناء.

وأشار التقرير إلى أن استخدام البلوتونيوم كوقود لم يحدث سوى في تجارب قصيرة، ولم تُكشف بعد التفاصيل الكاملة بشأن حجم المادة أو التوقيت المتوقع.

ويبلغ المخزون الكلي للبلوتونيوم الصالح للاستخدام 34 طناً، في حين تلتزم الولايات المتحدة بالتخلص منه بموجب اتفاقية حظر الانتشار النووي مع روسيا الموقعة عام 2000، وفق ما أورد تقرير "رويترز".

ولم تؤكد وزارة الطاقة الأميركية التقرير، لكنها قالت إنها تدرس استراتيجيات لتعزيز سلاسل توريد الوقود النووي.

وتأتي هذه المبادرة مع ارتفاع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة، غير أنها أثارت مخاوف خبراء السلامة النووية الذين اعتبروها محفوفة بالمخاطر، مستذكرين فشل مشروع وقود "موكس" المكلف الذي أُلغي عام 2018.

وأوضح التقرير أن البلوتونيوم محفوظ حالياً في منشآت محصنة جداً، وله عمر نصف طويل يصل إلى 24 ألف عام، ويحتاج إلى التعامل معه بحذر شديد. وكان البرنامج القائم يخطط للتخلص منه عبر دفنه في موقع تخزين تجريبي بتكلفة قد تصل إلى 20 مليار دولار.

وفي هذا السياق، وصف الفيزيائي النووي إدوين ليمان فكرة تحويل البلوتونيوم إلى وقود بأنها "ضرب من الجنون"، مطالباً بالالتزام بخطة التخلص الآمنة والأقل تكلفة.