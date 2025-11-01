جرائم صادمة تهز فرنسا.. العنف الأسري يقتل أكثر من 100 امرأة في عام واحد

شفق نيوز- باريس

ارتفعت جرائم قتل النساء في فرنسا خلال العام الماضي بنسبة 11%، حيث سجلت السلطات 107 حالات قتل لنساء على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، "تسجيل 138 حالة وفاة عنيفة ضمن إطار الأسرة، شملت 31 رجلا بالإضافة إلى الضحايا النساء".

وكشفت الدراسة الوطنية أن "هذه الجرائم وقعت في أغلبها داخل المنزل المشترك للزوجين أو في مسكن الضحية أو الجاني، بنسبة بلغت 90% واستخدم الجناة الأسلحة البيضاء في 49 حالة والأسلحة النارية في 34 حالة".

وأشارت البيانات إلى أن "المشاجرات سبقت 31% من الحوادث، بينما حدث 16% منها في سياق رفض أحد الطرفين لإنهاء العلاقة".

وسجلت الوزارة تعرض 47% من الضحايا النساء سابقا لأعمال عنف أبلغن عنها لقوات الأمن، حيث تقدمت 81% منهن بشكاوى رسمية، وذكر التقرير أن "جهاز هاتف الخطر الشديد حمى ضحية واحدة فقط، بينما استفادت ضحيتان فقط من أوامر الحماية، وتخضع جاني واحد للإشراف القضائي".

ولفتت الدراسة إلى أن "الجناة ينتمون في غالبيتهم للفئة العمرية 20-49 عاما، مع ارتفاع ملحوظ في جرائم الفئة العمرية فوق 70 عاما مقارنة بالعام السابق"، فيما أكد التقرير أن "الجاني النموذجي يكون في الغالب رجلا متزوجاً من جنسية فرنسية ولا يعمل".