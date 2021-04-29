إجراء محادثات مفصلة بين روسيا وأميركا بشأن نووي إيران

شفق نيوز / أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، يوم الخميس، إجراء وفدي روسيا والولايات المتحدة محادثة مفصلة و"مفيدة" حول العودة للاتفاق النووي الإيراني.

وذكر أوليانوف في تغريدة له على تويتر: "التقينا مرة أخرى مع المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، جنبا إلى جنب مع وفودنا".

وأضاف "أجرينا محادثة مفيدة للغاية حول الموضوعات الرئيسية التي يتم النظر فيها في إطار المفاوضات الجارية في فيينا، حول الاستعادة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قد أشار أمس، إلى أن "مسألة رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، على إيران ماتزال تشكل موضع مفاوضات صعبة جدا".

وأوضح أن الإيرانيين يسعون إلى تخفيف العقوبات قدر الإمكان، فيما يعتقد الأمريكيون أن بعض العقوبات لا علاقة لها بالاتفاق النووي ولذلك يمكن إبقاؤها.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من إطلاق المرحلة الثالثة من المفاوضات الدولية بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، بعقد اجتماع جديد لللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاسم الرسمي للصفقة).