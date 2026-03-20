إجراءات احترازية في هولندا لحماية المعارضين الإيرانيين

شفق نيوز- أمستردام

أعلنت السلطات الهولندية، يوم الجمعة، عن تعزيز الإجراءات الاحترازية لحماية المعارضين الإيرانيين على خلفية تعرض رجل من أصل إيراني معروف ​بانتقاده للسلطات في طهران لإطلاق نار.

والمصاب في إطلاق النار ​هو رجل شرطة عمره 36 عاماً ​أصيب بجروح خطيرة صباح أمس الخميس. ولم يتضح بعد المسؤول عن الهجوم. ويجري التحقيق الآن ​ولم تحدد السلطات الهولندية بعد ​ما إذا كانت هناك أي صلة بإيران.

وكتب وزير العدل الهولندي دافيد فان فيل، على منصة "أكس"، قائلاً: "يضع ممثلو الادعاء حالياً جميع السيناريوهات المحتملة بعين الاعتبار".

وأضاف "نظراً للخلفية الإيرانية ​للضحية، فإن المنسق ​الوطني ⁠للأمن ومكافحة الإرهاب والادعاء العام والشرطة والسلطات المحلية في ​حالة تأهب وتتخذ التدابير الأمنية ​اللازمة".

وتتعرض ⁠إيران لهجمات جوية من إسرائيل والولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع ⁠في ​صراع أدى إلى ​اضطراب أسواق الطاقة العالمية وامتد إلى دول أخرى.