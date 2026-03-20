إجراءات احترازية في هولندا لحماية المعارضين الإيرانيين
شفق نيوز- أمستردام
أعلنت السلطات الهولندية، يوم الجمعة، عن تعزيز الإجراءات الاحترازية لحماية المعارضين الإيرانيين على خلفية تعرض رجل من أصل إيراني معروف بانتقاده للسلطات في طهران لإطلاق نار.
والمصاب في إطلاق النار هو رجل شرطة عمره 36 عاماً أصيب بجروح خطيرة صباح أمس الخميس. ولم يتضح بعد المسؤول عن الهجوم. ويجري التحقيق الآن ولم تحدد السلطات الهولندية بعد ما إذا كانت هناك أي صلة بإيران.
وكتب وزير العدل الهولندي دافيد فان فيل، على منصة "أكس"، قائلاً: "يضع ممثلو الادعاء حالياً جميع السيناريوهات المحتملة بعين الاعتبار".
وأضاف "نظراً للخلفية الإيرانية للضحية، فإن المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب والادعاء العام والشرطة والسلطات المحلية في حالة تأهب وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة".
وتتعرض إيران لهجمات جوية من إسرائيل والولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع في صراع أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية وامتد إلى دول أخرى.