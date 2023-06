جديد هفوات بايدن.. غادر مقابلة تلفزيونية بطريقة غريبة (فيديو)

شفق نيوز/ بطريقة غريبة، ختم الرئيس الأميركي جو بايدن مقابلته الحصرية مع محطة "أم أس أن بي سي" MSNBC على طريقته الخاصة، وقرر القيام من مقعده قبل قطع البث.

وفي ختام المقابلة التي استمرت 20 دقيقة تقريبا، حيا بايدن المذيعة التلفزيونية ثم قام من مقعده مباشرة في مشهد وضع القناة التلفزيونية في حرج.

وأنهت المذيعة نيكول والاس اللقاء بجملة ختامية بينما كان بايدن يتجول خلفها في استوديو التصوير.

وقالت مذيعة MSNBC للمشاهدين: "لا تذهبوا بعيدا"، بينما كان بايدن يخرج ويمشي خلفها مباشرة.

وعادة ما ينتظر الضيف التلفزيوني حتى قطع البث، قبل أن يغادر مقعده، لكن بايدن غادر فور انتهاء الأسئلة بشكل مستعجل، في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعية.

واعتقد البعض أن الرئيس الأكبر سناً في تاريخ الولايات المتحدة كان في عجلة من أمره للوصول إلى مكان ما، كـ"الحمام مثلا".

Joe Biden awkwardly stands up and walks off the set of his MSNBC interview instead of waiting for the segment to go to commercial. pic.twitter.com/MHcJ1ALmKQ