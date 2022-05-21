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"جدري القرود" يتفشى بين المثليين في بريطانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-21T06:41:02+0000
"جدري القرود" يتفشى بين المثليين في بريطانيا

شفق نيوز / كشفت كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي البريطانية، سوزان هوبكنز، يوم السبت، عن انتشار مرض "جدري القرود" بشكل ملحوظ بين "المثليين ومزدوجي الميول الجنسية" في كل من المملكة المتحدة وأوروبا.

وقالت هوبكنز، في تصريحات نشرتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، إن "نسبة ملحوظة من الحالات الحديثة جرى تسجيلها لمرضى جدري القرود في المملكة المتحدة وأوروبا بين المثليين من الذكور ومزدوجي الميول الجنسية".

وأضافت أن بريطانيا تتوقع "اكتشاف المزيد من الحالات خلال الأيام المقبلة"، داعية المتخصصين في الرعاية الصحية إلى "زيادة اليقظة".

وأعلن خبراء في الرعاية الطبية ببريطانيا التوجه لمنح لقاحات جدري القرود للمثليين كجزء من حملة مركزة لمواجهة تفشي هذا المرض في المملكة المتحدة".

وأعلنت 11 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية عن رصدها إصابات بجدري القرود، بينها بريطانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا، والولايات المتحدة.

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