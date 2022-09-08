جدري القردة يصل لحدود العراق الغربية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الخميس ،عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن المصاب، هو مواطن في الثلاثين من عمره سافر إلى عدة دول أوروبية وعاد إلى الأردن في العشرين من شهر آب/ أغسطس الماضي.

وبينت أن الأعراض بدأت تظهر على المواطن بعد خمسة أيام من عودته إلى الأردن، متمثلة بارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق وألم في العضلات مع تضخم في الغدد اللمفاوية وعولج على أساس التهاب في الحلق، لكن بعد خمسة أيام ظهرت عليه بثوراً جلدية على الوجهة واليدين.

وأضافت أنه قام يوم أمس الأربعاء بمراجعة أحد الأطباء الذي شك في كون الحالة جدري القردة، فقام بأخذ عينة من البثور الجلدية وعينة دم وفُحصت بواسطة (PCR) في أحد المختبرات الخاصة حيث ظهرت نتيجة العينة هذا اليوم إيجابية أي انه مصاب بجدري القردة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ المريض الآن بصحة جيدة وفي مرحلة التعافي التام ومعزول في منزله، ويتم الآن استقصاء الحالة وحصر المخالطين اللصيقين ليتم متابعتهم حسب الأصول، لافتة إلى اتخاذها الإجراءات الصحية المعتمدة للتعامل مع حالات الإصابة بجدري القردة والتي تتضمن عزل الحالة المصابة ومتابعتها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة.

وأكدت الوزارة استمرارها بمتابعة مرض جدري القردة والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرةً إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.